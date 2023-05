Entbrennt zwischen Sylvie Meis und Ex Niclas ein Rosenkrieg?

Droht das Ehe-Aus zu einer Schlammschlacht zu werden? 2020 war Sylvie Meis (45) vor den Traualtar getreten und hatte dem Unternehmer Niclas Castello das Jawort gegeben. Zwischen den beiden lief es offenbar bestens. Im Netz hatte die Moderatorin immer wieder niedliche Turtel-Schnappschüsse von sich und ihrem Göttergatten geteilt. Nach nur zwei Jahren war dann aber Schluss. Nach dem Ehe-Aus könnte nun ein Rosenkrieg zwischen Sylvie und Niclas losgehen...

Wie Bunte erfahren haben will, soll Niclas nun in Los Angeles in einem Club schlecht über seine Noch-Ehefrau gesprochen haben. Er behauptet, dass Sylvie angeblich Geld von ihm wolle. Dabei soll es um ein Investment der Castello Coin gehen – sprich die Kryptowährung, deren Namensgeber Niclas selbst ist. Der Coin soll angeblich auf einer Welle der hochspekulativen Bitcoins schwimmen – somit seien gigantische Gewinne in dem Geschäftsfeld möglich. Möchte Sylvie etwa unbedingt ein Stück von diesem Kuchen abhaben? Dazu geäußert hat sich die 44-Jährige bisher noch nicht.

Laut Insidern droht zwischen Sylvie und Niclas deswegen ein erbitterter Trennungsstreit auszubrechen. Dabei hatte es in der Verkündung ihres Ehe-Aus so geklungen, als seien die beiden im Guten auseinander gegangen. "Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind", hatte sie gegenüber Bild erklärt.

Anzeige

Splash News Niclas Castello und Sylvie Meis im November 2022 in Miami

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

Anzeige

Cobra Team / BACKGRID Sylvie Meis und Niclas Castello im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de