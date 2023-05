Fieser Witz: Désirée Nick muss Iris Abel 10.000 Euro zahlen

Désirée Nick (66) muss zahlen! Die Entertainerin ist schon dem einen oder anderen Promi auf die Füße getreten. In ihrem Podcast "Lose Luder" plaudert sie regelmäßig mit anderen Stars über Gott und die Welt – oder eben über Kollegen. Ein Witz wird sich nun aber in ihrem Portemonnaie bemerkbar machen: Weil Désirée über Iris Abel (55) gelästert hat, muss sie ihr nun eine fette Geldstrafe zahlen!

Offenbar hat die TV-Bekanntheit gemeinsam mit Daniela Büchner (45) über Iris in ihrem Podcast gesagt, dass sie stinke. Iris klagte dagegen und bekam nun vom Hamburger Landgericht recht, wie Bild berichtet. Nun muss Désirée 10.000 Euro Strafe an die Bauer sucht Frau-Bekanntheit zahlen. Dagegen wolle sie aber in Berufung gehen.

Gegenüber dem Blatt stellte Désirée außerdem klar, dass sie von der ganzen Sache wenig hält: "Damit wird erreicht, dass genau jene Aussagen Verbreitung finden, die Frau Abel angeblich so enorme Schmerzen bescheren. Wer zahlt diesmal? Keiner meiner 100 Podcast-Gäste wäre je gegen mich vorgegangen, aber weder hat sie es auf meine illustre Gästeliste geschafft noch ins Big Brother-Haus." Außerdem sei das eine Einschränkung für die gesamte Podcast-Branche und eine Peinlichkeit.

Iris und Uwe Abel

Désirée Nick

Iris Abel

