Hat Prinzessin Kate Schwägerin Meghan die Krönung vermiest?

Hatte Prinzessin Kate (41) etwa einen Plan gegen ihre Schwägerin? Die Prinzessin von Wales soll kein großer Fan von Herzogin Meghan (41) sein. Da diese und ihr Mann Prinz Harry (38) nicht müde werden, die britische Krone zu kritisieren, ist das Verhältnis beider Familien angeblich angespannt. Und Kates Abneigung geht offenbar noch viel weiter: Sie soll anscheinend dafür gesorgt haben, dass Meghan nicht zur Krönung kommen möchte.

Das offenbarte ein Mitarbeiter des Palastes gegenüber RadarOnline. "Sie hat Meghan klar gemacht, dass sie definitiv eine schlechte Zeit haben würde, sollte sie bei der Krönung dabei sein – mit ungemütlichen Sitzordnungen, Dinner-Partys und Friedensgesprächen der Familie", erklärt der Insider. Kate habe sogar einen Plan gehabt, um die gebürtige US-Amerikanerin so weit von der Zeremonie fernzuhalten wie möglich. Die Quelle ist sich sicher, dass die 41-Jährige die "Drahtzieherin" hinter der Ankündigung sei, dass Harry alleine nach London reist. Ein weiterer Insider ergänzt, dass Kate mit ihrer Organisation bewusst Meghans Stolz verletzt habe, denn sie sei noch nicht zu einer Versöhnung bereit.

Der Einzige, der das unterbinden hätte können, ist wahrscheinlich König Charles (74) selbst. Doch der Monarch soll sich in der Regel eher auf Kates Meinung verlassen. "Seine Majestät glaubt, dass Kate instinktiv weiß, was richtig ist und was in der britischen Öffentlichkeit gut ankommt und er weiß, dass ihre große Popularität ein Gewinn für die Krone ist", betont die Quelle.

Getty Images König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry spazieren, 2018

James Whatling / MEGA Prinzessin Kate im Januar 2023

Getty Images König Charles, April 2023

