Liebe statt Musik: Jesy Nelson mit neuem Boyfriend unterwegs

Jesy Nelson (31) lässt die Fans an ihrem Privatleben teilhaben. Die Musikerin wurde zusammen mit Leigh-Anne Pinnock (31), Perrie Edwards (29) und Jade Thirlwall (30) als Teil der Girl-Group Little Mix, die 2011 bei The X Factor gewonnen hatte, berühmt. Allerdings verließ das schrille Girl die Band 2020, um eine Solokarriere zu starten. Im April erlitt die Sängerin mit ihrem neuen Song "Bad Thing" trotz großer Werbekampagne in ihren sozialen Medien einen herben Rückschlag. Ihre Musikkarriere läuft nicht so wie geplant – doch mit Jesys neuem Freund Zion Foster scheint alles paletti zu sein!

Die 31-jährige Sängerin postete auf Instagram eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie mit ihrem Partner und seinen Freunden unterwegs ist. Jesy strahlt von einem Ohr zum anderen, als sie mit Zion neben einem Schild posiert, auf dem steht: "Mit dir zusammen zu sein, bringt mein Herz zum Lächeln". Außerdem spielen sie Basketball auf einem Jahrmarkt und haben sichtlich viel Spaß zusammen. Auf einem Bild trägt der Little Mix-Star nur ein Bikini-Oberteil mit einer Lederjacke und einem Kopftuch und schaut verschmitzt in die Kamera.

In einem vergangenen Interview sprach Jesy erneut über ihren Ausstieg bei der Girl-Band und kritisierte, dass sie dort dauerhaft wie eine Maschine funktionieren musste. Außerdem ging sie darauf ein, dass sie Probleme mit ihrer mentalen Gesundheit hatte: "Ich hatte Probleme mit meinem Körperbild und wurde oft beschimpft. [...] Am Ende konnte ich dann das Gute nicht mehr genießen."

Instagram / jesynelson Jesy Nelson, Sängerin

Getty Images Jesy Nelson, 2021 in London

Getty Images Perrie Edwards, Jesy Nelson, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock von Little Mix, 2019

