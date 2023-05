Nach Tims "Kampf der Realitystars"-Aus: Auch sie sind raus!

Bei Kampf der Realitystars wird die Luft immer dünner! In der aktuellen Folge des TV-Wettbewerbs sind die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin Emmy Russ (23) und der The Voice of Germany-Star Percival (58) in die Sala gezogen. Die beiden sorgten direkt für Aufruhr – unter anderem, weil sie nur kurz nach ihrer Ankunft einen anderen Kandidaten rauswählen mussten. Ihre Entscheidung fiel auf den Manager Tim Sandt. Doch er war nicht der einzige, der gehen musste.

In der Stunde der Wahrheit mussten alle anderen Bewohner an ihre Mitstreiter zwei Münzen verteilen. Die beiden mit den meisten Münzen waren daraufhin automatisch raus. Die Neuankömmlinge sowie die Gewinner des Spiels, Paul Janke (41) und Daniel Schmidt, waren vor der Entscheidung sicher. Sarah Knappik (36) kassierte mit Abstand die meisten Taler. "Ich hätte so gerne noch eine Chance, zu zeigen, wer ich bin, aber die bekomme ich bestimmt nicht mehr", schluchzte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin unter Tränen. Manni Ludolf (60), der an zweiter Stelle landete, sah seinen Rauswurf offenbar etwas gelassener. Der TV-Schrotthändler betonte: "Ich wäre sehr gerne hier geblieben, aber nicht auf Kosten von anderen."

Nachdem Sarah und Manni ihre Koffer gepackt hatten, sollten sie jedoch noch mal ins Redaktionsbüro kommen. Dort wurde ihnen mitgeteilt, dass nur einer von ihnen endgültig raus ist. Der andere darf in die Sala zurückkehren und weiter um das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro kämpfen – allerdings nur unter einer Bedingung: Derjenige muss auf einen Teil seiner Gage verzichten. "Der Star, der den höchsten Betrag bietet, bekommt eine Sendezeitverlängerung", las Sarah vor. Wer das ist, wird offenbar erst in der nächsten Folge gezeigt.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Tim Sandt bei seinem Auszug aus der "Kampf der Realitystars"-Sala

Anzeige

RTLZWEI Manni Ludolf und Sarah Knappik bei ihrer "Kampf der Realitystars"-Verabschiedung

Anzeige

RTLZWEI Ex-Model Sarah Knappik und TV-Schrotthändler Manni Ludolf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de