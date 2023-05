Prinz Harry und Meghan warteten lange auf Krönungseinladung!

Waren Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) zunächst etwa nicht willkommen? Am 6. Mai wird König Charles' (74) feierliche Krönung in der Westminster Abbey stattfinden. Aus gegebenem Anlass wurden auch sein jüngster Sohn und dessen Frau eingeladen. Der Zeremonie beiwohnen wird allerdings nur Prinz Williams (40) Bruder. Dass die Royal-Aussteiger bei dem Event erwünscht sind, soll nicht von Anfang an der Fall gewesen sein!

Dies behauptet zumindest Omid Scobie, der Biograf der beiden. "Soweit ich weiß, mussten die Sussexes einige Zeit warten, bis sie die Bestätigung bekamen, dass sie bei dieser Veranstaltung zu 100 Prozent willkommen waren", erklärte er in der Sendung "This Morning". Laut dem Schriftsteller sei nicht sicher gewesen, dass Harry und Meghan überhaupt eine Einladung erhalten würden: "Es war nie eine Frage, ob er kommen wollte oder nicht, es war eine Frage, ob er eingeladen werden würde."

Trotz der Anwesenheit des 38-Jährigen wird dieser vermutlich bei der Krönung keine große Rolle spielen. Paul Burrell (64), der einstige Butler von Prinzessin Diana (✝36), gab gegenüber GB News diesbezüglich eine Einschätzung: "Er wird zehn Reihen weiter hinten sitzen. Er wird nicht einmal seinen Bruder oder seinen Vater während dieser Zeit sehen."

Getty Images König Charles, Queen Consort Camilla, Herzogin Meghan und Prinz Harry an König Charles' Geburtstag

Getty Images Prinz Harry, 2019

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im Februar 2018

