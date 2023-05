Vor Krönung: Royals haben keine Lust, mit Harry zu sprechen

Die Stimmung zwischen Prinz Harry (38) und seiner Familie ist derzeit angespannt. Mit der Veröffentlichung seiner Memoiren hat der Royal einen ganz schönen Keil zwischen sich und die britische Königsfamilie getrieben. In wenigen Tagen wird der Rotschopf jedoch wieder nach London reisen, um an der Krönung seines Vaters Charles (74) teilzuhaben. Seine Familie soll jedoch kein Interesse daran haben, sich schon zuvor mit Harry in Verbindung zu setzen!

"Nachdem Harry so viel über Kate und Camilla – seine angeheirateten Familienmitglieder – in 'Reserve' geschrieben hat, hat keiner von ihnen einen wirklichen Grund, um eine Konversation mit ihm anzufangen", plaudert der Schöpfer von True Royalty gegenüber US Weekly aus. Auch eine Versöhnung zwischen Prinzessin Kate (41) und Harrys Frau Herzogin Meghan (41) halte Nick Bullen für ziemlich unwahrscheinlich. "Zwischen ihnen gab es auch zuvor keine Beziehung", erklärt er.

Zuvor hatte die Journalistin Tina Brown auch schon eine Interaktion während der Krönung ausgeschlossen. Denn die Beziehung von Harry und seinem Bruder William (40) liege "auf Eis". "Sie sind absolut entfremdet. Ich glaube nicht, dass sie während der Krönung miteinander in Kontakt kommen", äußerte sie sich gegenüber LBC.

Getty Images Prinz Harry im März 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im April 2023

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

