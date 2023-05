War Harry Styles wegen Ex-Freundinnen nicht bei Met Gala?

Vermied Harry Styles (29) so ein peinliches Aufeinandertreffen? Der One Direction-Star gilt als einer der erfolgreichsten Künstler in der Musikbranche. Mit seinen Erfolgen schreibt der Sänger regelmäßig Schlagzeilen. Doch auch mit seinem Liebesleben landete er in den vergangenen Jahren immer wieder in den News. So datete er bereits Bekanntheiten wie Taylor Swift (33), Kendall Jenner (27) – zuletzt hatte er erst mit Olivia Wilde (39) und dann Emily Ratajkowski (31) angebandelt. Die letzten beiden waren am Montagabend auf der Met Gala. Von Harry fehlte aber jede Spur – etwa wegen seiner Verflossenen?

Gegenüber Daily Mail erklärte ein Insider, dass der "As It Was"-Star den berühmten Fashion-Ball ganz bewusst vermied, weil seine Ex-Freundinnen Olivia und auch Emily da sein würden. "Harry war zur Met Gala eingeladen, aber da er wusste, dass die beiden auf jeden Fall hingehen würden, mied er sie wie die Beulenpest", behauptet der Vertraute des 29-Jährigen. Dabei hätte sein Team Harry angeblich versichert, ein peinliches Wiedersehen zu vermeiden, der Musiker wollte aber dennoch nicht.

Dabei war Harry in den vergangenen Wochen seiner einstigen Freundin schon des Öfteren begegnet. Er und Olivia besuchen nämlich beide das gleiche Fitnessstudio. In diesem dürften sie sich schon einige Male über den Weg gelaufen sein.

