Darum ist "Bauer sucht Frau International"-Heiko noch Single

Warum hat Heiko seinen Mister Right noch nicht gefunden? Der 46-Jährige wünscht sich endlich eine langfristige Beziehung und hat sich daher bei Bauer sucht Frau International beworben. Nun verbringen Basti und Sebastian eine Woche auf seinem Hof, damit er sie näher kennenlernen kann. Ob einer der beiden Heikos Partner fürs Leben ist, wird sich noch zeigen. Doch warum ist er überhaupt noch solo unterwegs?

Im Interview mit dem RTL-Bauernreporter Ralf verriet der auf La Palma lebende Hobbygärtner, dass er ganz genau weiß, was er will: "Ich habe schon ein Bild, wie er auszusehen hat auf der Hochzeit." Das sei gleichzeitig jedoch auch eine Herausforderung: Mit dem Alter werde man unflexibler, was die Vorstellungen des Traummanns angeht. "Ich glaube, das ist auch ein Problem, im Alter eine Partnerschaft zu finden, weil du eingefahren bist – in dein Leben, deine Gewohnheiten", erklärte Heiko. Er sei aber bereit, Kompromisse einzugehen.

Darüber hinaus findet Heiko, dass er manchmal ziemlich rustikal rüberkomme, sich aber eigentlich einen stärkeren Mann wünsche: "Das ist vielleicht auch das Komplizierte bei mir. Natürlich sprechen mich schon Männer an, aber die sind sehr weiblich, sehr feminin." Außerdem sei die Sprache ein Hindernis – auch wenn er gut Spanisch spricht. "Das sind so 40, 50 Prozent Sachen einer Partnerschaft, wo man dann Sachen ausdiskutiert und wo man sich drüber unterhält", verdeutlichte der Kleinviehzüchter. Ab einem gewissen Punkt komme man sprachlich einfach nicht weiter.

