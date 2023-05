Datenight: Camila Cabello und Shawn Mendes turteln in L.A.!

Sie scheinen wieder so verliebt wie eh und je zu sein! Camila Cabello (26) und Shawn Mendes (24) hatten sich im November 2021 nach einer zweijährigen Beziehung getrennt. Beim Coachella-Festival im vergangenen Monat wurden die zwei Musiker dann beim Knutschen gefilmt. Es wurde viel gemunkelt, ob die beiden tatsächlich wieder zusammen sind. Nun wollen sie ihre Liebes-Reunion wohl nicht mehr verstecken: Camila und Shawn kuscheln nun ganz öffentlich bei einem Date!

Paparazzi lichteten die "Havanna"-Interpretin und den 24-Jährigen am Mittwochabend vor einem Restaurant ab. Auf den Fotos, die DailyMail vorliegen, wirken die beiden total happy: Camila schmust sich dabei total verliebt an Shawn an und blickt ihn überglücklich in die Augen. Der Sänger streichelt seiner Begleitung dabei sanft über den Rücken.

In den Wochen nach dem Festival sollen die beiden sich wieder richtig angenähert und viel Zeit miteinander verbracht haben. "Sie sind nur zu zweit unterwegs. Sie gehen tagsüber spazieren und abends lässig essen. Sie sind sehr süß, halten ständig Händchen und lachen. Sie scheinen sehr glücklich darüber zu sein, wieder zusammen zu sein", hatte ein Insider gegenüber People berichtet.

Anzeige

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei der Met-Gala 2021

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de