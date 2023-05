Erwischt! Kendall & Bad Bunny schleichen nach Date ins Hotel

Wann werden Bad Bunny (29) und Kendall Jenner (27) ihre Beziehung zueinander offiziell machen? Nachdem bekannt wurde, dass das Model und Devin Booker (26) von nun an wieder getrennte Wege gehen, machten schon bald die nächsten Liebes-News die Runde: Immer wieder wurden Kendall und der Musiker Bad Bunny turtelnd bei Dates gesichtet. Auch bei der diesjährigen Met Gala feierten die beiden ausgelassen miteinander! Nun wurden Bad Bunny und Kendall erneut nach einem Date erwischt!

Das zeigen die Bilder, die Hollywood Life vorliegen: Nur wenige Tage nach ihrem Besuch auf der Met Gala – und der gemeinsamen Afterparty – genossen die beiden ein Date in New York. Danach versuchten Bad Bunny und Kendall still und heimlich, sich durch den Seiteneingang in ein Hotel zu schleichen. Für den gemeinsamen Abend wählte die 27-Jährige eine dunkle Lederjacke, die sie mit einer hellen Hose und einem grauen Oberteil kombinierte. Bad Bunny entschied sich hingegen für einen schwarzen Mantel und eine blaue Jeans.

Wie ein Insider gegenüber People verriet, soll es zwischen Bad Bunny und Kendall immer ernster werden – die beiden sehen sich sogar fast täglich! "Es war ein langsamer Start, aber jetzt verbringen die beiden fast jeden Tag miteinander", erklärte der Informant.

Getty Images Kendall Jenner, Model

MEGA Bad Bunny und Kendall Jenner im April 2023

Getty Images Bad Bunny, Rapper

