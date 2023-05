Fashion-Fauxpas: So cool reagieren Olivia Wilde und Margaret

Sie scheinen es sogar zu feiern! Am 1. Mai fand das wohl größte Fashion-Event des Jahres statt: die Met Gala in New York. Zahlreiche Stars schmissen sich in Schale, um auf der Benefizgala zu glänzen – so auch die Schauspielerin Olivia Wilde (39). Um den Designer Karl Lagerfeld (✝85) zu ehren, entschied sie sich für ein von ihm kreiertes Kleid. Jedoch war sie nicht die einzige mit dieser Idee. Auch die Regisseurin Margaret Zhang (29) trug das Dress. So cool reagieren die Ladys!

Während die "Her"-Darstellerin in der weißen Version der Robe erschien, hatte Margaret sich für die schwarze entschieden. In ihrer Instagram-Story teilt Olivia nun eine Collage von sich und der Australierin und schreibt dazu: "Wenn du schon mit jemandem im Partnerlook erscheinst, dann wenigstens mit Margaret Zhang." Die 29-Jährige repostet das Pic sogar!

Was für viele wohl ein Fashion-Fauxpas wäre, scheint für Olivia und Margaret kein Problem zu sein – ganz im Gegenteil. "Tolle Idee", führt die 39-Jährige das Ganze weiter aus. Die Fans im Netz sehen das wohl etwas anders. "Wie kann so was passieren?" oder "Ich dachte, jeder muss vorab ein Bild seines Looks einsenden?", regen sich zwei User auf.

Getty Images Margaret Zhang, Met Gala 2023

Getty Images Olivia Wilde, Met Gala 2023

Getty Images Margaret Zhang, Regisseurin

