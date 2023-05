Ireland Baldwin gibt Einblicke in Kinderzimmer ihres Babys

Der Countdown läuft! Ireland Baldwin (27) ist seit Juli 2021 mit dem Musiker RAC liiert und die beiden sind offenbar ziemlich glücklich miteinander. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte die Tochter von Alec Baldwin (65) dann freudige Neuigkeiten bekannt gegeben: Das Paar erwartet seinen ersten Nachwuchs. Und langsam wird es ernst – die Beauty kann es kaum erwarten, ihr Baby auf der Welt zu begrüßen. Inzwischen ist sogar schon das Kinderzimmer fertig!

In einer Bilderstrecke auf Instagram gibt Ireland ihren Fans niedliche Einblicke in das zukünftige Zimmer ihrer Tochter – und das steht unter dem Motto Früchte! An die Wände sind Äpfel, Papayas und Wassermelonen gemalt, auch ein Mobile mit Früchten aus Stoff hängt über dem Bett der Kleinen. "Ich hatte so viel Spaß beim Styling dieses Kinderzimmers mit Obstmotiven für unser kleines Mädchen", schreibt die werdende Mama glücklich zu den Fotos.

Vor wenigen Tagen gab die Beauty ihren Fans ein Schwangerschaftsupdate auf Social Media. "War das eine Wehe, sterbe ich oder waren das Blähungen?", witzelte das Model neben einem lustigen Video, während sie auf einer Liege bei ihrem Arzt lag. "Warte bis du lachst oder niest und denkst, dass deine Fruchtblase geplatzt ist, aber es war nur Pipi", kommentierte eine belustigte Userin den Clip.

Anzeige

Instagram / irelandirelandireland Kinderzimmer für Ireland Baldwins Baby

Anzeige

Instagram / irelandirelandireland Kinderzimmer von Ireland Baldwins Baby

Anzeige

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de