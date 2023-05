Kate Merlan traurig: Jakub hat wieder alles kaputt gemacht

Kate Merlan (36) glaubt nicht mehr an ein Happy End. Nach einem Jahr Beziehung schipperte die TV-Persönlichkeit mit dem ehemaligen Fußballprofi Jakub Merlan-Jarecki (27) in den Hafen der Ehe. Doch das Glück währte nicht lange – kurze Zeit später gingen die beiden getrennte Wege. Bei Prominent getrennt trafen die einstigen Turteltäubchen erneut aufeinander und näherten sich an. Auch nach der Realityshow-Teilnahme arbeiteten sie gemeinsam an ihrer Ehe. Doch jetzt plauderte Kate aus, dass Jakub diese weitere Chance nicht genutzt habe.

Bei einer Frage-Antworten-Runde auf Instagram wollte ein neugieriger Fan des Realitystars wissen, wie es mit Noch-Ehemann Jakub laufe. "Es gab immer wieder Annäherungsversuche, die sehr schön waren, bis er dann wieder alles kaputtgemacht hat", beantwortete Kate die Frage. Außerdem habe sie Jakub mehrere Chancen gegeben – diese habe er jedoch bedauerlicherweise nicht genutzt.

Zudem verriet das Tattoomodel, ob sie ein Liebescomeback mit Jakub dennoch für möglich halte. "Er hat versprochen, jetzt seinen Lebensstil komplett zu ändern", gab Kate zu. Dennoch stellte sie klar: "Aktuell bin ich nicht überzeugt. Ich vertraue ihm einfach nicht mehr, leider." Denkt ihr, dass die beiden ihre Ehe noch retten können? Stimmt unten ab!

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im April 2022

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

Instagram / katemerlan Kate Merlan mit Jakub Merlan-Jarecki

