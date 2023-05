Vor der Met Gala: Stormi strahlt neben Mama Kylie Jenner!

Genau so stylish wie die Mutter! Kylie Jenner (25) legte bei der Met Gala mal wieder einen besonderen Auftritt hin: In einem bodenlangen roten Abendkleid mit einem XXL-Schlitz schritt sie über den roten Teppich des Events. Die Kids der Unternehmerin durften zu dem Event zwar nicht mitkommen – Töchterchen Stormi (5) zeigte sich beim Aufbruch ihrer Mama aber trotzdem von ihrer besten Seite!

Für die glamouröse Gala in New York machte sich die 25-Jährige im Ritz Carlton Hotel zurecht – mit dabei war auch ihre fünfjährige Tochter. Auf dem Weg von der Hotellobby zum Auto posierte die kleine Stormi total süß an der Hand ihrer Mutter und strahlte dabei in einem coolen Jeans-Look: Zu einer lockeren Hose trug sie die passende Jacke, ein weißes Oberteil und Sneaker. Ihre Haare waren dabei in zwei putzige Zöpfe hochgesteckt.

Stormi war aber nicht der einzige Kardashian-Jenner-Spross der bei der Party im Auto bleiben musste – auch Kims (42) Tochter North West (9) durfte nicht mit zur Party! Die Neunjährige kleidete sich aber trotzdem getreu dem Met-Gala-Motto "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty": Zu einem edlen weißen Blazer kombinierte sie Perlen-Accessoires und eine lockere Hose.

