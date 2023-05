Laut Kevin Hart ist Jamie Foxx auf dem Weg der Besserung

Es gibt erfreuliche Neuigkeiten von Jamie Foxx (55). Bei den Dreharbeiten zu "Back in Action" hatte der Schauspieler einen medizinischen Notfall erlitten und befindet sich seitdem in ärztlicher Behandlung in einem Krankenhaus. Laut seiner Tochter Corinne Foxx (29) sei ihr Vater auf dem Weg der Besserung. Jetzt folgt ein weiteres Update zum Zustand des Oscarpreisträgers: Laut Kevin Hart (43) geht es bergauf für seinen Freund Jamie.

Der Comedian war zu Gast im "Impaulsive"-Podcast und sprach über die Genesung des 55-Jährigen. "Ich kenne nicht die Details oder die genauen Einzelheiten, was vor sich geht, aber soweit ich weiß, gibt es eine Menge Fortschritte und große Verbesserungen", erklärte Kevin. Der Schauspieler betonte, dass die Anteilnahme und die Unterstützung nicht unbemerkt bleibe: "Ich denke, das Beste ist, dass es ihm besser geht und dass die Gebete aller, die Liebe, die Energie aller, also alles zu sehen und zu spüren ist."

Jamie selbst sorgte für eine Überraschung und meldete sich mit einem ersten Lebenszeichen aus der Klinik. Auf seinem Instagram-Profil war ein kurzes Statement zu lesen, in dem er sich bei seinen Fans für den Support bedankte. "Ich fühle mich so gesegnet! Danke für all die Liebe", schrieb der zweifache Vater.

