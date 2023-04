Jamie Foxx geht es nach medizinischem Notfall "immer besser"

Gute Neuigkeiten von Jamie Foxx (55)! Vor wenigen Tagen gab es weltweit beunruhigende Schlagzeilen: Der Schauspieler musste während der Dreharbeiten zu seinem neusten Film "Back in Action" in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Tochter des Oscar-Preisträgers teilte dies am vergangenen Donnerstag im Netz mit, gab aber nicht preis, was genau passiert war. Nun gibt es aber ein erfreuliches Update zu Jamies Gesundheitszustand!

Wie ein Insider nun gegenüber People erklärt, sei der 55-Jährige auf dem Weg der Besserung. Es soll Jamie nach seinen medizinischen Komplikationen "immer besser" gehen. Wie Corinne Foxx (29) bereits kurz nach der Schocknachricht berichtete, sei dem Filmstar nicht Ernsteres passiert, da er direkt ärztlich behandelt worden war: "Glücklicherweise ist mein Vater dank schneller Maßnahmen und guter Versorgung bereits auf dem Weg der Besserung."

Offenbar macht der "Django Unchained"-Star im Krankenhaus schon gute Fortschritte. Ein weiterer Informant schilderte zuletzt gegenüber TMZ, dass er sich bereits wieder verständigen kann. "Jamie kann wieder kommunizieren... Das ist eine gute Nachricht."

