Mobbing und Co.: Das sind James Cordens schlimmsten Skandale

James Corden (44) hat sich bereits so einiges zu Schulden kommen lassen. In den vergangenen Jahren polarisierte der ehemalige Moderator der beliebten "Late Late Show" weniger mit seinem Talent, sondern viel eher mit seinen Skandalen! "Der schwierigste und unausstehlichste Moderator, mit dem ich je gearbeitet habe, ist James Corden. Er ist ein Tyrann. Er hat mich schikaniert", sprach unter anderem Fernsehregisseur Craig Duncan über seine Erfahrung mit dem TV-Star auf YouTube. Was sich James sonst noch für Fehltritte geleistet hat, erfahrt ihr im Video.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de