Nach Freispruch: Ed Sheeran äußert sich zu seinem Urteil!

Er gibt ein Statement ab! Ed Sheeran (32) musste sich in den vergangenen Wochen vor Gericht verantworten. Der Sänger war 2017 verklagt worden, da seine Hit-Ballade "Thinking Out Loud" angeblich das Urheberrecht von Marvin Gayes (✝44) Song "Let's Get It On" verletzt. Heute wurde der Brite von den Geschworenen in New York freigesprochen. Kurz nach dem Urteil meldet sich Ed nun selbst zu Wort!

Wie Mirror berichtet, sprach der 32-Jährige heute Nachmittag vor dem Gerichtsgebäude in Manhattan mit Reportern. "Es sieht so aus, als müsste ich meinen Job doch nicht aufgeben", meinte der 32-Jährige total erleichtert. Er hatte wegen des Prozesses sogar die Beerdigung seiner Oma verpasst, die am Mittwoch in England stattfand. Darüber sei er besonders traurig: "Diese Zeit werde ich nie wieder zurückbekommen."

Auch für Fans des Musikers ist der Freispruch wohl eine sehr gute Nachricht, denn Ed hätte seine Karriere beenden wollen, wäre er heute schuldig gesprochen worden! "Falls das passiert, höre ich auf! Ich werde dann alles hinschmeißen!", soll der Grammy-Gewinner über seinen Anwalt verkündigt lassen haben.

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran beim Verlassen des Gerichts in Manhattan

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran im Jahr 2023

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de