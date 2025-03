Sams Doppelgänger? Lily Allen ist mit Unbekanntem unterwegs

Lily Allen (39) wurde kürzlich in Notting Hill gesichtet, wo sie nach einem Abendessen entspannt mit einem männlichen Begleiter spazieren ging. Brisantes Detail: Der Unbekannte soll eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit ihrem ersten Ehemann, Sam Cooper, haben. Das Treffen wurde auf Fotos festgehalten, die Daily Mail vorliegen. Sie entstanden nur wenige Wochen, nachdem Lily öffentlich über ihre schwierige Trennung von ihrem zweiten Ehemann, David Harbour (49), gesprochen hat. Der Sängerin zufolge habe die Ehe im vergangenen Dezember geendet, nachdem sie herausgefunden hat, dass der Schauspieler auf einer Dating-App aktiv war. Trotzdem zeigte sich Lily während des Ausflugs gut gelaunt und lächelte schüchtern, als sie im Gespräch mit ihrem Begleiter gesehen wurde.

Hinter den Kulissen beschäftigt sich Lily derzeit intensiv mit ihrer Heilung. In ihrem Podcast "Miss Me?" sprach sie kürzlich über ihre Zeit in einem Trauma-Zentrum, wohin sie sich nach der Trennung zurückzog. Dort setzte sich die Sängerin mit den emotionalen Belastungen der letzten Monate auseinander und fand Inspiration in einem Buch über Selbstmitgefühl. "Man muss den Schmerz akzeptieren", erklärte sie und fügte hinzu, dass dieser Ansatz sie sogar zu einem Tattoo inspiriert habe. Neben ihrer persönlichen Bewältigungsstrategie gibt es auch Berichte, dass David mittlerweile mit der 22 Jahre jüngeren Ellie Fallon, einer aufstrebenden Schauspielerin, liiert sein soll. Die Vermutung, dass er sich schon vor der offiziellen Trennung mit ihr getroffen haben könnte, hat Lily offensichtlich verletzt, wie sie in einem vertrauten Kreis betonte.

Lily, die in der Vergangenheit schwierige Zeiten und ihre Kämpfe mit der mentalen Gesundheit nie verheimlichte, wird für ihre Offenheit geschätzt. Bereits während ihrer Ehe mit Sam sprach sie darüber, wie wichtig es ist, Balance zu finden – sowohl für sich selbst als auch für ihre Kinder. Die beiden heirateten 2011 und trennten sich 2018. Ihre Ehe mit David galt lange als eine Wiederauflage des Glücks, nachdem sie harte Jahre durchgestanden hatte. Doch wie sie kürzlich in ihrem Podcast anmerkte, ist es oft am schwersten und dennoch wichtigsten, sich selbst zu heilen.

Getty Images Sam Cooper und Lily Allen

Getty Images Lily Allen und David Harbour, Juni 2021

