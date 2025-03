Trotz Gerüchten: Lily Allen zeigt sich weiter mit Ehering

Lily Allen (39) und David Harbour (49) sorgen aktuell für reichlich Gesprächsstoff, denn Gerüchte über eine Trennung des Paares machen die Runde. Während David, bekannt aus der Serie "Stranger Things", kürzlich ohne seinen Ehering gesichtet wurde, trägt Lily weiterhin einen auffälligen Ring am Finger. Die Sängerin, die in den USA lebt, sprach in ihrem Podcast "Miss Me?" offen über einen schwierigen Start ins Jahr und verriet, dass sie mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen hatte und sich in einer Abwärtsspirale befand. Auch in sozialen Medien hält sich das Paar bezüglich ihres Beziehungsstatus bisher bedeckt, doch Davids öffentliches Auftreten ohne Ring hat Spekulationen über eine mögliche Trennung weiter befeuert.

Im Podcast erzählte Lily: "Ich bin zum 'Miss Me?'-Weihnachtsessen gekommen und bekam eine Panikattacke und musste nach Hause. Und ich ging neulich mit meinen Freunden ins Theater, um mir etwas anzusehen, und musste zur Halbzeit gehen. Ich kann mich einfach auf nichts konzentrieren, außer auf den Schmerz, den ich durchmache. Und es ist wirklich schwer." Nach und nach hatte sie sich nach einer Pause in Los Angeles eine kleine, unterstützende Gemeinschaft aufgebaut. Sie gab jedoch auch zu, dass die Stadt oft isolierend wirken könne: "L.A. ist dafür ein wirklich gefährlicher Ort. Aus irgendeinem Grund kann sich L.A. sehr einsam anfühlen. Die Leute sind im Moment sehr nett zu mir und ermutigen mich, zum Abendessen auszugehen, spazieren zu gehen. [...] Ich fühle mich sehr beschützt und unterstützt."

Davids Auftauchen bei den Critics' Choice Awards ohne Ring und Gerüchte über eine neue Beziehung werfen hingegen weitere Fragen auf. Dabei galten Lily und David, die 2020 geheiratet hatten, lange Zeit als echtes Traumpaar. Die Sängerin, die seit ihrer Jugend im Rampenlicht steht, kämpfte in der Vergangenheit immer wieder mit persönlichen Herausforderungen, darunter auch mentale und emotionale Kämpfe, über die sie offen sprach. David, der für seine humorvolle und bodenständige Art bekannt ist, schien anfangs der Fels in der Brandung ihres hektischen Lebens zu sein. Fans des Paares hoffen auf eine Klärung, doch bis dahin zeigt sich Lily kämpferisch und offen, was ihr inneres Wohlbefinden angeht. Fans loben sie für ihre Ehrlichkeit und ermutigen sie, sich weiter auf ihre Heilung zu konzentrieren.

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022

Getty Images Lily Allen und David Harbour, Juni 2021

