Vor Baby-News: Bei Maria Menounos wurde Krebs diagnostiziert

Maria Menounos (44) enthüllt ein tragisches Geheimnis! Die Moderatorin und ihr Mann Keven Undergaro (55) wünschten sich seit Jahren, ein Kind zu bekommen. Vor wenigen Monaten machten dann erfreuliche Neuigkeiten die Runde: Mithilfe einer Leihmutter dürfen die beiden bald ihr Kind auf der Welt begrüßen. Auch verrieten Maria und Keven bereits, dass sie ein kleines Mädchen erwarten. Doch nach den wundervollen Baby-News machte die Beauty nun schockierende News öffentlich: Bei Maria wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert!

"Sie sagten: 'Alles ist in Ordnung.' Aber ich hatte immer wieder Schmerzen", offenbarte die 44-Jährige in einem Interview mit People und verglich die Schmerzen mit dem Gefühl, "als ob jemand [ihr] das Innere herausreißen würde." Nach einem Ganzkörper-MRT und einer Biopsie wurde bei Maria im vergangenen Januar dann ein pankreatischer neuroendokriner Tumor im Stadium zwei diagnostiziert. Im selben Monat unterzog sie sich einer Operation, um einen Tumor, einen Teil ihrer Bauchspeicheldrüse, ihre Milz, ein großes Myom und 17 Lymphknoten zu entfernen.

Gleichzeitig gab Maria Entwarnung: Sie ist jetzt "so dankbar und so glücklich", dass der Krebs früh erkannt wurde. Obwohl sie sich fünf Jahre lang jährlichen Scans unterziehen wird, muss sie sich keiner Chemotherapie oder einer zusätzlichen Behandlung unterziehen. "Ich werde es so viel mehr zu schätzen wissen, dass ich [meine Tochter] in meinem Leben habe, als ich es vor dieser Reise getan hätte", schwärmte Maria abschließend.

Getty Images Keven Undergaro and Maria Menounos im März 2020

Getty Images Maria Menounos, Moderatorin

Getty Images Maria Menounos, Moderatorin

