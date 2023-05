Zweite Schwangerschaft: Hat Sarafina Wollny schon Babynamen?

Sarafina Wollny (28) hält sich in Sachen Baby bedeckt! Lange hatten die TV-Bekanntheit und ihr Ehemann Peter (30) versucht, schwanger zu werden. Mit der Geburt ihrer Zwillinge Emory (1) und Casey (1) im Mai 2021 ging dann ein großer Traum für die Eheleute in Erfüllung. Und damit nicht genug: Aktuell ist die Zwillingsmama wieder schwanger! Promiflash verrät Sarafina, wie es in Sachen Planung für das ungeborene Baby so aussieht!

Im Promiflash-Interview auf dem Bild Renntag plaudert Sarafina aus dem Nähkästchen und verrät, wie weit sie mit dem Babynamen schon ist. "Also wir haben Mädchen- sowie auch Jungennamen", erzählt sie. Welche Vornamen für ihr drittes Baby in die engere Wahl kommen, will die Schwangere allerdings nicht verraten.

Doch warum haben sich Sarafina und Peter Namen für Jungen und Mädchen überlegt? Die baldige Dreifach-Mama hatte schon erklärt, das Geschlecht ihres Babys nicht vor der Geburt wissen zu wollen. "Wir lassen uns genauso wie bei den Zwillingen auch überraschen, was das Geschlecht betrifft", bestätigt sie Promiflash.

RTLZWEI Sarafina und Peter Wollny und ihre Zwillinge Emory und Casey

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny, Januar 2022

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen

