Bestätigt: Prinz Harry ist in Großbritannien angekommen!

Morgen ist es so weit! Für König Charles III. (74) steht ein besonderer Tag an, denn: Seine Krönung steht bevor! Damit wird der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) offiziell zum neuen Regenten des Vereinigten Königreichs. Viele Gäste sind zu dem spektakulären Event geladen. Darunter auch Charles' Sohn Prinz Harry (38), der ohne seine Liebste Herzogin Meghan (41) Teil der Krönung sein wird. Tatsächlich befindet sich Harry bereits im Buckingham Palace!

Wie Bild berichtet, ist heute am frühen Nachmittag ein schwarzer Wagen in London vor der königlichen Residenz vorgefahren. In diesem befand sich augenscheinlich der royale Rotschopf. Ein Reporter fragte einen Polizeibeamten, ob der Mann im Auto der 38-Jährige gewesen sei – dieser antwortete darauf mit einem eindeutigen "Ja". Harry fuhr demnach zum Buckingham Palace, wo sich sein Vater auf den morgigen Tag vorbereitet.

Es heißt, an seinem großen Tag soll für Charles alles rund laufen. Nicht zuletzt deshalb, weil für die Krönung wohl ein hoher Millionenbetrag draufgehen soll. The Sun schätzt, dass sich die Kosten für das Event auf einen Betrag von umgerechnet 114 Millionen Euro belaufen.

Anzeige

Getty Images König Charles mit Prinz Harry bei einem Gedenkgottesdienst, 2015

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im März 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de