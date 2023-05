Drew Barrymore gibt aus Solidarität ihren Moderationsjob auf

Schmeißt Drew Barrymore (48) etwa ihren Job hin? Die Schauspielerin wurde im Film "E.T. - Der Außerirdische" als kleines Mädchen schlagartig berühmt. Ein Kinderstar zu sein, lastete schwer auf den Schultern der "50 erste Dates"-Darstellerin, sodass sie in eine tiefe Depression rutschte, aus der sie schließlich wieder herausfand. Seit 2020 moderiert die Brünette ihre eigene Talkshow und überzeugte dort regelmäßig mit ihrem Humor und ihrer Einfühlsamkeit. Jetzt will Drew ihren Moderationsjob aber aufgeben!

In einer gegenüber Variety veröffentlichten Erklärung gab die Talk-Show-Masterin bekannt: "Ich habe den Autoren zugehört, und um sie wirklich zu respektieren, werde ich aus Solidarität mit dem Streik die MTV Movie & TV Awards nicht mehr live moderieren." Sie sei ebenfalls der Meinung, dass die Autoren einen höheren Mindestlohn verdient haben und mehr Leute eingestellt werden sollten. "Alles, was wir an Film und Fernsehen feiern und würdigen, ist aus ihrem Schaffen entstanden", rief Drew der Welt ins Gedächtnis.

"Bis eine Lösung gefunden ist, werde ich warten, aber ich werde von zu Hause aus zusehen und hoffe, dass andere mir folgen werden", erklärte der "3 Engel für Charlie"-Star. Sie hoffe, dass sie im nächsten Jahr wieder dabei sein könne. Sie stehe eigentlich hinter dem Produkt, was MTV geschaffen habe. Drew ist trotzdem noch in der Show zu sehen, da die Beiträge bereits aufgezeichnet wurden.

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore im März 2023

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore und Jamie Lee Curtis

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore auf der Time100 Gala 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de