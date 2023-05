Ed Sheeran im Urheberrechtsstreit für unschuldig erklärt!

Er kann sich freuen! Ed Sheeran (32) hatte 2014 mit seinem Hit "Thinking Out Loud" große Erfolge gefeiert. Vor Kurzem wurde nun bekannt, dass der Sänger verklagt wurde, weil der Song angeblich stellenweise zu große Ähnlichkeit mit einem Lied von Marvin Gaye (✝44) aufweist. Der Rotschopf musste sich anschließend vor Gericht verantworten und meinte, er würde seine Karriere beenden, sollte er den Prozess verlieren. Doch so weit kam es laut Mirror nicht, denn: Die Geschworenen entschieden zugunsten des 32-Jährigen. Ed witzelte: "Es sieht so aus, als müsste ich meinen Job doch nicht aufgeben."

