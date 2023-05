Finale Krönungsprobe: Prinz William trägt zeremonielle Robe

Der Krönungscountdown läuft! Nachdem Queen Elizabeth II. (✝96) im September des vergangenen Jahres verstorben war, wurde ihr Sohn zum Oberhaupt der Monarchie. Damit bei König Charles' (74) morgiger Krönung nichts schiefgehen kann, wird die Zeremonie schon seit Tagen geprobt. Heute stand die finale Übung für das Großevent an, bei dem auch Charles' Sohn anwesend war. Zu diesem Anlass präsentierte sich Prinz William (40) in einer zeremoniellen Robe!

Fotos, die Hello Magazine vorliegen, zeigen den britischen Thronfolger in einem edlen Gewand. Er trägt einen dunkelblauen Samtumhang, der mit goldenen Schmuckstücken verziert ist. Auf dem Kopf trägt William einen schwarzen Hut mit großen weißen Federn. Schaulustige vermuten, dass es sich bei dem Gewand um die sogenannten "Garter Robes" handelt, die ausschließlich zu feierlichen Anlässen getragen werden.

Auch die Kleidung, die Charles und Königsgemahlin Camilla (75) tragen werden, steht schon fest. Wie People berichtet, wurde in Hochtouren an jeweils zwei Roben für das Königspaar gearbeitet. Während der Ankunft in Westminster Abbey werden Charles und seine Gattin Staatsroben tragen. Die Zeremonie werden sie in noch traditionelleren Standesroben wieder verlassen.

Anzeige

Getty Images König Charles III. mit Prinz William und Prinz George

Anzeige

Getty Images Prinz William

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de