Alle Geheimnisse: Kate und ihr Hochzeitskleid des Jahrzehnts

Vor über 15 Jahren, am 29. April 2011, heirateten Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) – und Kate sorgte mit ihrem Hochzeitskleid für einen der denkwürdigsten Momente der Royalgeschichte. Das cremeweiße Spitzenkleid mit V-Ausschnitt und langen Ärmeln wurde von Sarah Burton für Alexander McQueen (†40) entworfen. Um das Design drei Monate lang vollständig geheim zu halten, griff das Palast-Team zu außergewöhnlichen Maßnahmen: Die Fenster des Ateliers wurden mit Gardinenstoffen verhängt, der Türcode regelmäßig geändert und Reinigungspersonal hatte keinen Zutritt zum Raum. "Das Kleid war in den Nachrichten, aber niemand wusste, wer es anfertigte", erinnerte sich Schneiderin Mandy Ewing in einem Interview mit Hello!

Die Geheimhaltung ging so weit, dass Burton laut eines Berichts in Vogue nicht einmal ihren Eltern von dem Auftrag erzählte – erst am Abend vor der Hochzeit weihte sie sie ein, da sie eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit dem Buckingham Palace unterschrieben hatte. Auch die Herstellung selbst unterlag strengsten Regeln: Das Stickerinnen-Team der Londoner "Royal School of Needlework" musste alle 30 Minuten die Hände waschen, Nadeln wurden alle drei Stunden ausgetauscht. In den Spitzen des Kleides waren vier pflanzliche Motive versteckt – eine Rose, eine Distel, eine Narzisse und ein Kleeblatt –, die für England, Schottland, Wales und Nordirland stehen. Die Schleppe des Kleides maß knapp drei Meter. Noch am Abend vor der Hochzeit arbeiteten die Schneiderinnen bis 21 Uhr an letzten Anpassungen. "Danach gingen wir in die Kneipe auf ein Bier!", erzählte Stickerin Chloe Savage dem Magazin People.

Am 23. Juli 2011 wurde das Kleid im Buckingham Palace ausgestellt – und brach damit alle Rekorde. Über 600.000 Besucher aus aller Welt strömten bis Oktober desselben Jahres in den Palast, um es aus der Nähe zu bewundern. "Es ist eine unglaubliche Zahl, ohne Weiteres ein Rekord", sagte eine Sprecherin der Royal Collection damals gegenüber People. Im Jahr 2021 wurde das Kleid zudem als eines der beliebtesten Hochzeitskleider des Jahrzehnts ausgezeichnet. Zu diesem Anlass erinnerte auch Sarah Burton noch einmal an die besondere Zusammenarbeit mit Kate: "Es war eine Erfahrung des Lebens", erklärte sie damals, "und ich bin so stolz auf das, was wir gemeinsam geschaffen haben."

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Getty Images Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit im April 2011

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Getty Images Herzogin Kate und Pippa Middleton bei der Hochzeit im April 2011

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate am Tag ihrer Hochzeit im Jahr 2011