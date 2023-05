Freut sich Prinz George auf seine Aufgabe während Krönung?

In wenigen Stunden ist es endlich so weit! Nachdem Queen (✝96) Elizabeth II. im vergangenen September verstarb, wurde ihr Sohn zum König ernannt. Am Samstag wird König Charles (74) in der Westminster Abbey feierlich gekrönt. Dabei wird auch sein Enkel Prinz George (9) eine wichtige Rolle einnehmen. Der Zweite in der Thronfolge wird einer der acht Ehrenpagen während des Gottesdienstes sein. Doch ist George wegen seiner besonderen Aufgabe schon aufgeregt?

Wie Daily Mail berichtet, habe seine Mutter Prinzessin Kate (41) verraten, dass sich ihr Sohn sehr auf seine Rolle während der Krönung "freut". Er habe mit Begeisterung an den Proben für die Zeremonie teilgenommen. Die Frau von Prinz William (40) habe außerdem erklärt, dass ihr ältester Sohn und andere Personen, die an den Feierlichkeiten beteiligt sind, nun "etwas entspannter" seien.

Auch Georges Vater William verriet gegenüber Mirror einige Details zur Krönungszeremonie. Auf die Frage, ob seine Kinder die Proben genossen hätten, antwortete der Thronfolger: "Ja, das haben sie. Wir haben noch ein paar weitere Proben, die uns auf Trab halten!" Dabei plauderte er auch aus, dass er dem großen Tag seines Vaters entgegenfiebere und sehr aufgeregt sei. "Es wird ein arbeitsreiches Wochenende", erklärte er.

Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz William, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate

Anzeige

Getty Images König Charles III. mit Prinz William und Prinz George

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de