Diese Regel der Royals änderte Diana für Prinzessin Kate!

Prinzessin Diana (✝36) rebellierte gegen so manche Regel im britischen Königshaus. Vielen Traditionen wollte sie sich einfach nicht beugen, so zum Beispiel dem Protokoll rund um das Thema Babys. Von ihr wurde erwartet, dass sie ihren Nachwuchs zu Hause zur Welt bringt, wie es alle Frauen der Königsfamilie vor ihr getan haben. Auch Queen Elizabeth (✝96) hatte sich für alle vier Geburten an diese Regel gehalten – somit ist der Buckingham Palace der offizielle Geburtsort von König Charles (75)! Doch Diana stellte sich quer, wie Hello! berichtet und brachte Prinz William (41) und Prinz Harry (39) im St. Mary's Krankenhaus in Paddington, London zur Welt. Viele Jahre später folgte Prinzessin Kate (42) ihrem Beispiel und begab sich zur Entbindung von Prinz George (10) in dieselbe Klinik.

Auch in puncto Kindererziehung soll Kate sich eine Menge von der Mutter ihres Gatten abgeschaut haben. Über Diana ist bekannt, dass ihr ein zupackender und liebevoller Erziehungsstil sehr am Herzen lag. Nach diesem Leitsatz scheint auch die dreifache Mutter zu leben. "Man sieht Kate oft, wie sie die Hände ihrer Kinder hält oder sie auf den Arm genommen hat, um mit ihnen zu schmusen, als sie noch kleiner waren", beschreibt die Adelsexpertin Danielle Stacey gegenüber dem Magazin. Gewisse Verhaltensweisen sollen die beiden teilen: "Wenn Kate bei ihren öffentlichen Auftritten mit anderen Kindern interagiert, beugt sie sich oft hinunter, um sich mit ihnen auf Augenhöhe zu unterhalten – etwas, das auch Diana oft tat."

Dass Dianas Vermächtnis im Königshaus auch heute noch zu erkennen ist, betont auch William regelmäßig. Erst vor wenigen Wochen hielt der Thronfolger eine emotionale Rede auf seine verstorbene Mutter. "Sie hat mich gelehrt, dass jeder das Potenzial hat, etwas zurückzugeben, dass jeder Bedürftige eine unterstützende Hand im Leben verdient. Dieses Vermächtnis ist etwas, auf das Catherine und ich uns mit unserer Arbeit konzentrieren wollen", erklärte William laut OK! Magazine.

Getty Images Prinzessin Diana im Jahr 1988

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, September 2022

