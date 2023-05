Prinz William verrät: So war Krönungsprobe mit seinen Kids

Prinz William (40) gibt kleine Einblicke auf das kommende Wochenende! In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Sein Vater, König Charles III. (74), wird offiziell zum Oberhaupt Großbritanniens gekrönt. Die Vorbereitungen dazu sind mittlerweile voll im Gange: So probten die Royals unter anderem am Mittwoch für die besondere Zeremonie – mit dabei waren auch Charles' Enkel George (9), Charlotte (8) und Louis (5). Doch wie war die Probe mit drei kleinen Kids? Das verriet William jetzt selbst!

Wie Mirror jetzt berichtet, besuchten der 40-Jährige und seine Frau Kate (41) am Donnerstag ein Pub in London. Dort wurde das royale Ehepaar gefragt, ob die Kids die Vorbereitungen für Charles' großen Tag genossen haben, woraufhin William antwortete: "Ja, das haben sie, wir haben noch ein paar weitere Proben, die uns auf Trab halten!" Der Prinz offenbarte dabei auch, dass er dem besonderen Tag seines Vaters entgegenfiebert: "[Ich bin] sehr aufgeregt, es wird ein arbeitsreiches Wochenende!"

Lange Zeit war nicht bekannt, ob Louis, Williams jüngster Sohn, auch an der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey teilnehmen wird. Doch die Paparazzibilder vor wenigen Tagen scheinen zu bestätigen: Auch der Vierjährige wird der besonderen Zeremonie beiwohnen! Fotografen lichteten den Mini-Royal zusammen mit Papa William und seinem älteren Bruder George im Auto auf dem Weg zu der Abtei ab.

Getty Images Prinz Louis mit seinen Geschwistern und seinen Eltern Prinz William und Prinzessin Kate, 2022

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Mai 2023

Getty Images Prinz Charles und Prinz Louis im Juni 2022

