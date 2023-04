Das wird die Aufgabe von Prinz George bei Charles' Krönung

Die letzten Vorbereitungen für die Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai laufen gerade an. Am gestrigen Abend veröffentlichte der Palast die offizielle Einladungskarte zu dem Jahrhundertevent. Dabei werden manche royalen Familienmitglieder besondere Aufgaben erhalten, so auch die Enkelkinder von Charles und Queen Consort Camilla (75). Die Einbindung von Prinz George (9) in die Feierlichkeiten sorgte bei Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) zunächst für Unbehagen. Aber was werden seine Aufgaben genau sein? Über die Rolle von George und den anderen Kindern wird nun mehr bekannt!

Ein Sprecher von William und Kate erklärt gegenüber People, dass die Eltern des Prinzen sehr glücklich und aufgeregt über Georges Aufgabe seien. Die Nummer zwei in der Thronfolge wird neben Camillas drei Enkelsöhnen den König und die Queen Consort unterstützen. Insgesamt acht sogenannte Pages of Honour werden Teil der Prozession in der Westminster Abbey sein. Die Proben dafür finden derzeit fernab der Öffentlichkeit im Ballsaal des Buckingham Palace statt, sodass die Kirche bis kurz vor der Zeremonie für Besucher geöffnet bleiben kann.

Georges jüngere Geschwister Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) werden bei der Krönung keine Aufgaben ausführen müssen. Es wird jedoch vermutet, dass die drei Kinder von William und Kate zumindest nach der Zeremonie die Westminster Abbey in derselben Kutsche Richtung Buckingham Palace verlassen werden.

