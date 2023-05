Keine Frage: Für König Charles stand Camillas Krönung fest

Für König Charles (74) stand die Krönung seiner Gemahlin offenbar nie zur Debatte! Der Sohn von Queen Elizabeth (✝96) ist seit ihrem Ableben im vergangenen September das Oberhaupt der britischen Monarchie. Kommenden Samstag steht nun auch seine Krönung an. Auch wenn die Queen wohl wollte, dass Camilla (75) den Titel Königsgemahlin trägt, wird auch sie jetzt offiziell als Königin gekrönt. Offenbar war es für Charles wichtig, dass Camilla dabei an seiner Seite steht.

Nick Bullen, Mitbegründer von True Royalty TV, erklärte Fox News Digital: "Man kann sehen, dass Charles immer entschlossen war, dass sie Königin sein würde – egal, ob es Königsgemahlin oder Königin war." Es sei für Charles wohl eine klare Sache gewesen: "Er wusste, dass sie an seiner Seite gekrönt werden würde."

So oder so bleibt es spannend, wie die Zeremonie am Wochenende ablaufen wird. Wie unter anderem Daily Mail berichtet hatte, arbeite der Palast sehr fokussiert daran, dass alles reibungslos stattfinden wird. Ein Insider hatte zuletzt ausgeplaudert: "Alle ziehen am selben Strang. Der König und die Queen Consort wollen, dass alles perfekt wird. Das wollen auch alle, die involviert sind. Es wird alles daran gesetzt, dass es großartig wird!"

Getty Images König Charles III. und Camilla, Queen Consort

Getty Images Königin Camilla und König Charles III. im April 2023

Getty Images Queen Consort Camilla und König Charles in Berlin im März 2023

