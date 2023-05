Kourtney Kardashian zeigt ihren In-Vitro-Fertilisation-Body!

Kourtney Kardashian (44) fühlt sich wieder wohl in ihrem Körper! Monatelang versuchte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit gemeinsam mit ihrem Ehemann Travis Barker (47) ein Kind zu kriegen. Da es auf natürlichem Wege nicht klappte, setzte das Paar auf eine In-vitro-Fertilisation. Weil der Realitystar sehr unter der Behandlung litt, musste sie diese nun abbrechen. Vor allem mit der starken Gewichtszunahme hatte die Beauty zu kämpfen. Jetzt präsentiert Kourtney ihren Körper wieder total selbstbewusst!

In ihrer Instagram-Story teilte die Kardashian-Schwester einen Schnappschuss, auf dem sie sich mit zwei Freundinnen im Bikini sonnt. "Ein kleiner IVF-Körper", betitelte Kourtney das Bild. Dass die US-Amerikanerin an Gewicht zugenommen hat, ist in ihrem knappen Outfit nicht zu übersehen. Allerdings scheint sie sich damit abgefunden zu haben – und das vor allem mit der Hilfe und dem Zuspruch ihres Ehemanns. "Jeden Tag sagt Travis: 'Du bist perfekt'", erzählte die Poosh-Schöpferin in einer Folge von The Kardashians.

"Es hat mich viel gekostet, bis ich mich mit den Veränderungen wirklich wohl und glücklich gefühlt habe", gab die Unternehmerin zu. "Einen Partner zu haben, der mich so sehr unterstützt und mir immer Komplimente macht, egal was passiert, hat mir geholfen, die Veränderungen wirklich anzunehmen und so weit zu kommen, dass ich sie jetzt liebe", ging sie genauer darauf ein. Den Wunsch nach einem Baby haben Travis und sie noch nicht ganz aufgegeben.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian am Sonnen

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian auf der Met Gala 2022

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian im Oktober 2022

