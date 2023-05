"Love Island"-Star Dominik Winter und Lara sind verlobt!

Süße Neuigkeiten von Dominik Winter und seiner Lara! Der Hamburger hatte vor zwei Jahren bei Love Island die große Liebe gesucht. Doch in der Kuppelshow war er nicht fündig geworden. Mit der besten Freundin seiner Mitkandidatin Jennifer Degenhart sollte es dann aber funken! Lara und Dominik sind seit 2021 ein Paar. Und nun wagen die beiden den nächsten Schritt: Die Turteltauben wollen heiraten!

Die Blondine teilt in ihrer Instagram-Story ein Foto von ihrer Hand. An dem linken Ringfinger trägt sie einen dicken Klunker. Dazu schreibt Lara: "Ich habe ja gesagt" und ergänzt das ganze um ein Ring-Emoji. Der Antrag fand wohl romantisch an einem Strand statt. Zumindest lässt der Hintergrund des Fotos dies vermuten.

Die Realitystars schweben offensichtlich auf Wolke Sieben. Beide hatten ihre Liebe im Netz schon früher zum Ausdruck gebracht. "Das Beste, woran man sich im Leben festhalten kann, ist aneinander", hatte Dominik gemeinsame Pärchenbilder kommentiert. Auch Lara hatte es sich nicht nehmen lassen, auf ihrem Profil weitere Schnappschüsse des Paares zu veröffentlichen. "Danke, dass du der Grund dafür bist, dass ich wieder an das Gute im Menschen glaube", lauteten ihre Worte dazu.

Instagram / dominik.wntr Lara-Marie Zielke und Dominik Winter im November 2021

