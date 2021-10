Wie kommt sie damit zurecht? Dominik Winter und Jennifer Degenhart suchten in der vergangenen Staffel von Love Island beide nach der großen Liebe. Aus seinem TV-Flirt mit Heike Glöggler wurde für den Beau schlussendlich zwar nichts, sein Glück scheint er jetzt dennoch gefunden zu haben – und zwar ausgerechnet in Lara-Marie Zielke, der besten Freundin seiner Insel-Kollegin Jenny! Promiflash verrieten die beiden, wie die darauf reagierte.

Ein Problem scheint Jenny mit der Romanze in ihrem Freundeskreis offenbar nicht zu haben, berichtete Lara im Gespräch mit Promiflash: "Also Jenny findet das super. Ich hatte sie direkt nach dem Finale über Dominik ausgefragt und sie hat bemerkt, wie gut es mir durch ihn geht." Sie habe in der Vergangenheit viel Pech mit Männern gehabt, fügte die Bielefelderin hinzu. Daher freue sich ihr Umfeld jetzt umso mehr für sie.

Auch Dominik gegenüber habe Jenny grünes Licht für den Flirt mit Lara gegeben, verriet der Ex-Islander: "Jennifer hat damit kein Problem – sie freut sich eher für uns, da sie merkt, dass wir mit der Situation glücklich sind." Einem intensiveren Kennenlernen scheint für die zwei also nichts im Weg zu stehen.

Jennifer Degenhart

Lara-Marie Zielke

Dominik

