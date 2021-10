Dominik Winters Flirtkarussell dreht sich auch nach Love Island munter weiter! In der vergangenen Staffel kam der Hamburger als Nachzügler in die Liebesvilla. Erst naschte er mal kurz an Kandidatin Jessica Gjata, dann sollte es doch mit Granate Heike Glöggler klappen. Nach dem Finale stand der 21-Jährige dann aber doch wieder alleine da, weil sein Interesse an der Schwäbin ziemlich schnell wieder verflogen war. Jetzt gibt es neue Entwicklungen in Dominiks Liebesleben: Ganz offensichtlich hat sich der Schwiegermutterliebling die beste Freundin seiner Insel-Kollegin Jennifer Degenhart klargemacht!

Das geht eindeutig aus den letzten Instagram-Aktivitäten der beiden hervor. Lara-Marie Zielke, ein blondes Model aus Bielefeld, ist eine der besten Freundinnen von Jenny – wurde kurz vor dem "Love Island"-Finale sogar per Videocall zu den Kandidaten geschaltet. Nun liken und kommentieren Dominik und Lara fleißig ihre Beiträge. Eine kleine Kostprobe gefällig? "Traumfrau", "Einfach nur umwerfend", "Eine Frau zum Verlieben", "Deine Augen" oder "Mega-schöne Ausstrahlung" sind nur fünf der Komplimente, die der Charmeur seiner Herzdame in den Kommentarspalten ihrer Beiträge kredenzt.

Lara steht der öffentlichen Flirtoffensive in nichts nach. Auch sie überhäuft den Blondschopf mit warmen Sätzen wie "Mir gefällt, was ich sehe" oder "Schöner Mann". Dass bei den beiden definitiv was läuft, beweist nicht nur, dass sie sich erst am Samstagabend – ganz öffentlich in den Storys gefilmt – zum Dinnerdate treffen. Sondern auch dieser Insta-Kommentar der blauäugigen Beauty unter dem Bild des Fotografen lässt eigentlich keinen Raum mehr für Spekulation: "Ich bin wunschlos glücklich." Dominik antwortet auf diese Aussage, dass er das nur zurückgeben könne.

RTLZWEI / Thomas Reiner Heike und Dominik, "Love Island"-Couple

Instagram / misslaram Lara-Marie Zielke und Jennifer Degenhart, Freundinnen

Instagram / dominik.wntr Dominik Winter, "Love Island"-Finalist 2021

