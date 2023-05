Nach Krebs-Offenbarung: Maria Menounos spricht über Diagnose

Maria Menounos (44) gibt Einblicke in ihr Seelenleben. Eigentlich hätte es für die Moderatorin nicht besser laufen können: Nach einem jahrelangen unerfüllten Kinderwunsch verkündeten sie und ihr Partner Keven Undergaro (55), dass sie mithilfe einer Leihmutter ihr erstes Kind erwarten. Doch vor Kurzem schockte sie dann ihre Fans: Vor den Baby-News erkrankte die Beauty an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Nun sprach Maria offen über diese schwere Zeit...

"Ich [...] fing einfach an zu weinen, weil ich dachte: 'Wie kann Gott mich nach zehn Jahren endlich mit einem Baby segnen, und jetzt werde ich es nicht kennenlernen?'", erklärte die 44-Jährige in der "Today"-Show. Sie und ihr Mann seien "am Boden zerstört" gewesen, als sie die Nachricht nach monatelangen Tests hörten, die trotz ihrer ständigen Bauchschmerzen nichts ergaben.

Maria ließ sich nach der Diagnose sofort operieren, um einen Teil ihrer Bauchspeicheldrüse, ihre gesamte Milz und 17 Lymphknoten sowie ein Myom von der "Größe eines Babys" an ihrer Gebärmutter entfernen zu lassen – und ist nun offiziell krebsfrei. "Ich fühle mich so gesegnet und bin so dankbar, weil mir so viele Wunder zuteilgeworden sind", schwärmte sie abschließend.

Getty Images Maria Menounos und Keven Undergaro im Juni 2018

Getty Images Maria Menounos, TV-Moderatorin

Getty Images Maria Menounos, Moderatorin

