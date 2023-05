Seit Memoiren: Prinz Harry und Charles reden "regelmäßig"

Nähern sich Prinz Harry (38) und sein Vater Charles (74) allmählich wieder an? In den vergangenen Jahren hatte das Verhältnis zwischen dem amtierenden Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs und seinem jüngsten Sohn sehr gelitten. Vor allem mit seinen Memoiren "Reserve" machte Harry seinem Ärger Luft und schoss unverblümt gegen die Royal-Family. Doch anscheinend soll sich seitdem einiges geändert haben: Harry und Charles stehen regelmäßig in Kontakt!

Das behauptet jetzt Omid Scobie in der britischen Show "This Morning": "Ich glaube nicht, dass die Leute wissen, dass es seit der Veröffentlichung des Buches regelmäßige Gespräche zwischen ihm [Harry] und seinem Vater gegeben hat." Außerdem fügt der Journalist hinzu: "Haben sie jetzt die Details und die Punkte, auf die er eingehen wollte, besprochen? Soweit ich weiß, nein. Aber er hatte Kontakt mit seinem Vater."

Während Harry und Charles sich allmählich wieder annähern, soll der 38-Jährige "minimalen Kontakt" zu seinem älteren Bruder William (40) haben. Das scheint sich auch so schnell nicht zu ändern – denn trotz Charles' kommender Krönung wird Harry alsbald Großbritannien wieder verlassen: "Er wird der Zeremonie beiwohnen und das tun, was von ihm verlangt wird. Ich glaube, er ist offen für die Tatsache, dass sich die Dinge ändern könnten, wenn an dem Tag etwas von ihm verlangt wird", erklärte Omid abschließend.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im März 2023

Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry, 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William in London im Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de