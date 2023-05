Wegen Charles' Krönung: Die Royals misstrauen Prinz Harry

Was wird auf Prinz Harry (38) in den kommenden Tagen zukommen? Seit Jahren leidet das Verhältnis zwischen dem Rotschopf und der britischen Königsfamilie sehr. Vor allem das Veröffentlichen seiner Memoiren scheint die Kluft weiter vergrößert zu haben. Dennoch wird Harry an der Krönung seines Vaters Charles (74) in wenigen Tagen teilnehmen – allerdings ohne seine Frau Meghan (41) und ihre gemeinsamen Kinder, immerhin wird Söhnchen Archie (3) vier Jahre alt. Dass Harry zu der besonderen Zeremonie erscheinen wird, scheint der Royal-Family allerdings gar nicht zu passen!

Das soll jetzt ein Palast-Insider gegenüber Bild verraten haben: "Alle gehen auf Distanz zu ihm. Selbst seine engsten Verbündeten in der Familie wie Eugenie (33) sind viel, viel vorsichtiger geworden. Keiner traut ihm mehr." Auch ist bis dato noch unklar, wo Harry während der Krönung wohnen wird – der Buckingham Palace soll nämlich noch nichts für ihn vorbereitet haben.

Lange wird der Wahlkalifornier sowieso nicht in Großbritannien bleiben: Es wird vermutet, dass er am Freitagabend ankommen und direkt nach der Krönung am Samstagnachmittag wieder abreisen wird. "Die Tatsache, dass Harry so weit fliegt und dann gleich wieder umkehrt, ohne Zeit mit seinem Vater, seiner Stiefmutter und seinem Bruder William zu verbringen, ist ein harter Schlag ins Gesicht der Königsfamilie!", erklärte die Quelle zudem.

Getty Images Herzogin Camilla, Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry in London, Dezember 2017

Getty Images Prinz Harry im Februar 2020 in Edinburgh

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William bei dem Memorial Service, 2017

