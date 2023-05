Wegen Krönung: Ist Prinz Harry in Großbritannien gelandet?

Ist Prinz Harry (38) etwa bereits in seiner Heimat eingetrudelt? Morgen steht nun endlich das große Event an. Das Oberhaupt der britischen Monarchie, König Charles III. (74), wird offiziell in der Westminster Abbey in London gekrönt. Lange wurde diskutiert, ob sein jüngerer Sohn, der Herzog von Sussex, nach seinen skandalträchtigen Enthüllungen in vergangener Zeit überhaupt anreisen wird. Nun soll Harry aber gelandet sein.

Angeblich soll ein Privatflugzeug aus Kalifornien in Farnborough, das in der Nähe von Schloss Windsor liegt, gelandet sein. Das berichtete The Sun. Da der Rotschopf mittlerweile in dem westlichen Staat der USA lebt, liegt nahe, dass er sich darin befand. Bestätigt ist dies bisher aber nicht. Es ist außerdem nicht klar, wie lange Harry wirklich bleiben wird. Angeblich will er den morgigen Geburtstag seines Sohnes Archie (3) auch wahrnehmen.

Wie das Verhältnis zwischen dem Wahl-Kalifornier und seinem Vater tatsächlich ist, lässt Raum für viele Spekulationen. Harry hatte in einer Doku sowie in seinen Memoiren ziemlich gegen seine Familie ausgeteilt. Zuletzt wurde dann aber behauptet, dass das Vater-Sohn-Duo sich wieder angenähert habe. "Haben sie jetzt die Details und die Punkte, auf die er eingehen wollte, besprochen? Soweit ich weiß, nein. Aber er hatte Kontakt mit seinem Vater", meinte Omid Scobie in der britischen Show "This Morning".

Getty Images König Charles und sein Sohn Prinz Harry, 2014

Getty Images Prinz Harry im März 2023

ActionPress König Charles und Prinz Harry im April 2019

