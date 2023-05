Gewusst wie! Naomi Watts versteckt ihren Verlobungsring!

Naomi Watts (54) weiß einfach, wie's geht! Die Schauspielerin und Billy Crudup sind seit 2017 ein Herz und eine Seele. Das Paar hatte sich bei gemeinsamen Dreharbeiten kennengelernt, ihre Beziehung halten beide sehr privat. Erst vor wenigen Tagen sorgten die zwei für Verlobungsgerüchte, nachdem die Blondine mit einem Ring gesichtet wurde. Jetzt wurde Naomi erneut abgelichtet – allerdings ohne den Klunker!

Die 54-Jährige war zu Besuch beim Future of Everything Festival in New York City, wo sie eine Rede hielt. Vor dem Event posierte Naomi für die Fotografen so, dass der Ringfinger des Hollywoodstars nicht zu sehen war. Später auf der Bühne hatte das Versteckspiel dann ein Ende: Als Naomi sich mit Elisa Lipsky-Karasz unterhielt, konnte man ihren Verlobungsring dennoch sehen.

Naomi und Billy zeigen sich selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Erst nach fünf Jahren Beziehung hatten die zwei ihr erstes Red-Carpet-Debüt! Bei den Screen Actors Guild Awards im vergangenen Jahr erschienen sie das erste Mal als Pärchen und sorgten damit für einen echten Hingucker.

Getty Images Naomi Watts beim Future of Everything Festival, Mai 2023

Getty Images Naomi Watts beim Future of Everything Festival, Mai 2023

Getty Images Billy Crudup und Naomi Watts bei den SAG Awards 2022

