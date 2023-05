Grund zur Sorge? Elena Miras musste erneut ins Krankenhaus

Elena Miras (31) liegt erneut im Krankenhaus! Bereits im vergangenen Monat landete der Realitystar aufgrund jahrelanger Magenprobleme im Krankenhausbett. Doch bereits kurze Zeit später gab die Brünette Entwarnung und informierte ihre Fans darüber, dass sie wieder zu Hause sei. Umso größer ist die Verwirrung jetzt, denn schon wieder zeigte sich die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin aus dem Krankenhaus: Jetzt meldete sich Elena mit einem Update.

In ihrer Instagram-Story erzählte Elena, dass sie sich am gestrigen Abend noch gut gefühlt habe. Nach einem Event sei sie dann in ihr Hotelzimmer gegangen und habe sich schlafen gelegt, als sie plötzlich von starken Schmerzen wach geworden ist. "Ich musste mich auch übergeben und dann wusste ich, irgendwas stimmt nicht", plauderte sie aus. Im Krankenhaus erfuhr Elena dann, dass sie zwei große Nierensteine habe. Die nächsten Tage werde sie zur Beobachtung in der Klinik bleiben.

Auch im vergangenen Monat landete Elena im Krankenhaus. Im Netz erklärte die Influencerin, damals den Grund für den Klinikaufenthalt: "Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, weil ich letzten Endes im Krankenhaus gelandet bin. Ich habe seit eigentlich schon mehreren Jahren Probleme mit meinem Magen und das hat jetzt wieder ein bisschen zugenommen die letzten zwei Wochen."

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, "Kampf der Realitystars"-Gewinnerin 2022

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras (r.) mit ihrer Tochter Aylen

Anzeige

Instagram / elena_miras Leandro Teixeira und Elena Miras in Thailand im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de