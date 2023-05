Krönungswochenende: Charles und Camilla machen Bahndurchsage

In wenigen Stunden ist es so weit! Am Samstag wird eines der bedeutendsten Events in London gefeiert: König Charles III. (74) wird offiziell zum Oberhaupt Großbritanniens gekrönt. Doch nicht nur der Monarch fiebert der Zeremonie entgegen – auch viele Briten freuen sich schon. Einige von ihnen campen seit Tagen in ihrer Hauptstadt. Nun können sich die Fans auf ein weiteres kleines Highlight am Krönungswochenende freuen: Charles und Königsgemahlin Camilla (75) haben eine U-Bahndurchsage aufgenommen!

"Meine Frau und ich wünschen ihnen und ihren Familien ein wunderbares Krönungswochenende", beginnt Charles laut Spiegel die Ansage. Seine Frau Camilla ergänzt: "Wo auch immer sie reisen, wir hoffen, sie haben eine sichere und angenehme Reise." Die Ansage beendet der König von England mit dem Standardsatz: "Please mind the gap" ["Bitte achten Sie auf die Lücke"]. Diese Durchsage soll am Wochenende und am Montag im gesamten Netz der britischen Züge und der Londoner U-Bahn zu hören sein.

Nur wenige Tage vor der Krönung des britischen Landesoberhauptes wurde im Garten des Buckingham Palace ein Fest gefeiert. Wie Hello Magazine berichtet, begrüßten Charles und Camilla eine große Gesellschaft vor dem Palast: Insgesamt 8.000 Gäste waren vor Ort. Eröffnet wurde der Empfang mit der Nationalhymne, die die Mitglieder der Royal-Family von der Terrasse aus anstimmten.

Anzeige

Getty Images König Charles III.

Anzeige

Getty Images Königsgemahlin Camilla

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königsgemahlin Camilla

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Charles und Camilla eine Bahndurchsage aufgenommen haben? Total cool! Ich würde sie gerne hören. Nicht so besonders… Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de