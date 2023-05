Tage vor König Charles' Krönung: Fans campen in London!

Das royale Event des Jahres steht in den Startlöchern! König Charles (74) wird am 6. Mai zum Regenten des Vereinigten Königreichs gekrönt. Der Monarch und seine Liebsten fiebern der Zeremonie schon seit Monaten entgegen. Neben seiner Familie freuen sich auch die Einheimischen auf das feierliche Ereignis und wollen sich Tage vorher die besten Plätze sichern: Die ersten Fans machen es sich vor dem Buckingham Palace bequem!

In London wird es diese Woche ziemlich turbulent zugehen – die Stadt bereitet sich auf die Krönung von Charles vor. Zahlreiche Royal-Anhänger wollen das neue Staatsoberhaupt aus der Nähe sehen, daher wurden die wichtigsten Vorkehrungen getroffen. Auf Paparazzi-Schnappschüssen sind zahlreiche Fans zu sehen, die seit vergangenen Donnerstag vor dem Palast campen.

Auch beim Königspaar selbst liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Laut People wurden für Charles und Camilla (75) zwei unterschiedliche Roben angefertigt, die das Paar am Samstag tragen wird. Bei der Ankunft in der Westminster Abbey werden die beiden in Staatsroben zu sehen sein – beim Verlassen der Kirche werden sie in traditionelle Standesroben gekleidet sein.

Royal-Fan John Loughrie campt vor dem Buckingham Palace

Die beiden Royal-Fans John Loughrie und Sky London vor dem Buckingham Palace

König Charles mit Camilla bei einer Zeremonie, April 2023

