Schmerzhaft und schön: So war die Geburt für Alessia Herren

Alessia Herren (21) plaudert offen über die Geburt ihrer kleinen Tochter. Vor wenigen Wochen verkündet der Realitystar voller Freude, dass er zum ersten Mal Mama geworden ist. Jetzt verrät die Tochter von Willi Herren (✝45), wie sie die Geburt von Anisa-Amalia erlebt hat. "Diese Wehen waren so unglaublich schmerzhaft. Oh mein Gott! Ich dachte, ich sterbe", berichtet die 21-Jährige ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Bei der Entbindung selbst habe Alessia hingegen keine Schmerzen gehabt.

