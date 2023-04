Diese süße Bedeutung hat der Name von Alessia Herrens Baby

Jeder Vorname trägt eine verborgene Botschaft. Vor einigen Tagen erblickte das erste Kind von Realitystar Alessia Herren (21) und Ehemann Can die Welt. Ihr Vater Willi Herren (✝45) wäre sicherlich stolz auf seine Tochter gewesen! Die 21-Jährige hatte in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft eine Social-Media-Pause eingelegt. Nun ist die frischgebackene Mama aber im Doppelpack mit Tochter Anisa-Amalia zurück und verrät nun: Der Name ihres Töchterleins hat eine besondere Bedeutung!

Nur drei Stunden habe sie in den Wehen gelegen, verriet die Neu-Mama bereits. Bei der Geburt wog die Kleine wohl 2.9 Kilogramm. Jetzt verriet die Influencerin in der SAT1-Sendung "Volles Haus" in einem Interview über ihr Töchterchen: "Der Name hat auch eine Bedeutung. Anisa heißt die Prinzessin und Amalia heißt die Tapfere, also ein starkes Mädchen!"

Bei ihren Followern kommt der Babyname schon mal gut an: "Was für ein schöner Name!", "Glückwunsch zur Geburt eurer kleinen Prinzessin!" oder "Herzlich willkommen Anisa-Amalia!", beglückwünschten einige von ihnen die frisch gebackene Mama auf Instagram.

Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Tochter Anisa-Amalia

Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihr Freund

Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de