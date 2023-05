Verraten? Yvonne Woelke trägt Top mit Peter Kleins Namen

Sind Yvonne Woelke (41) und Peter Klein (56) damit aufgeflogen? Anfang des Jahres war die Beziehung der TV-Bekanntheit und seiner Ex Iris Klein (55) zerbrochen. Der Grund: Die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin hatte Peter eine Affäre mit der Schauspielerin unterstellt. Seither werden die beiden immer wieder zusammen abgelichtet – bestreiten allerdings, dass zwischen ihnen mehr geht. Hat sich Yvonne mit diesem kleinen Detail nun verraten?

Via Instagram teilt Yvonne am Samstag ordentlich gegen Iris aus und unterstellt der Ex von Peter, Unwahrheiten zu verbreiten. Neben der Tirade gegen die Mutter von Daniela Katzenberger (36) fällt jedoch vor allem ein Detail ins Auge: Während die einstige Miss Germany in ihrer Story zu ihren Followern spricht, trägt sie ein weißes Top mit der Aufschrift "Team Klein und Woelke".

Scheint ganz so, als würden die beiden ein gutes Duo abgeben. Ein RTL-Sprecher bestätigte nämlich erst kürzlich gegenüber der Mallorca Zeitung, dass Peter und Yvonne aktuell tatsächlich für ein gemeinsames Fernsehprojekt vor der Kamera stehen. Im Rahmen der neuen Show "The Block" beziehen die beiden eine gemeinsame Wohnung, um diese komplett zu renovieren.

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Moderatorin

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke mit "Team Klein & Woelke"-Shirt, Mai 2023

Instagram / peterklein_official Peter Klein im Mai 2023

