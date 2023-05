21. Geburtstag: Millie Bobby Brown gratuliert ihrem Jake

Millie Bobby Brown (19) feiert den Geburtstag ihres Liebsten Jake Bongiovi (21)! Nach einigen Liebes-Spekulationen hatten die beiden Schauspieler vor rund zwei Jahren ihre Beziehung zueinander öffentlich gemacht. Im vergangenen Monat hatten die beiden Turteltauben dann bekannt gegeben, dass sie sich verlobt haben. Nun gab es einen weiteren Grund zum Feiern: Jake wurde 21 Jahre alt – und das zelebrierte Millie im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account teilte 19-Jährige einige Schnappschüsse mit ihrem Liebsten: Während Millie und Jake auf einer Aufnahme Arm in Arm durch die Straßen von Japan schlendern, zeigt ein anderes Bild die beide bei Premiere von Millies Film Enola Holmes 2. "Das fasst uns zusammen. In Glückseligkeit, gemeinsam auf Entdeckungsreise. Ich werde für immer deine Hand halten. Alles Gute zum Geburtstag, Verlobter. Ich liebe dich", schwärmte Millie unter der niedlichen Bilderreihe.

Die Fans sind von dem Post ganz entzückt. "Alles Gute zum Geburtstag, Jake! Danke, dass du sie liebst und dich so gut um sie kümmerst" oder "Ich bin so glücklich, sie zusammen zu sehen", reagierten einige Follower in den Kommentaren, während ein weiterer ironisch schrieb: "Sie geben mir das Gefühl, einsam zu sein." Jakes selbst reagierte allerdings nicht auf den Post.

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

