Bei "Let's Dance" beinahe ausgeschieden: So ging es Ekat!

Für sie wurde es knapp! Am Freitag stand das Viertelfinale von Let's Dance an. Noch dabei waren: Anna Ermakova (23), Julia Beautx (24), Knossi (36), Philipp Boy (35) und Timon Krause (28). Letzterer hatte bei der Entscheidung zusammen mit seiner Partnerin Ekaterina Leonova (36) zittern müssen. Letztlich flogen aber nicht sie, sondern Knossi und Isabel Edvardsson (40) aus der Show. Wie der Zitter-Moment für Ekat war? Promiflash hat mal nachgehakt...

Nach der Show beantworteten die Kandidaten noch einige Fragen auf dem Tanzparkett – so auch Ekat. Sie erinnerte sich an die Entscheidung, wer in das Halbfinale ziehen darf und wer nicht, zurück. "Also Zittern ist einfach kein schönes Gefühl, weil man in so einer ungewissen Situation ist", erklärte die Profitänzerin gegenüber Promiflash. Sie und Timon hätten auf die Anrufe ihrer Fans und Zuschauer gehofft. "Es ist kein schönes Gefühl, aber wenn man weiter kommt, dann ist es natürlich ein Hammer Gefühl", meinte die Beauty weiter.

Derweil war für Knossi im Viertelfinale Schluss mit lustig. Dass es sich für ihn ausgetanzt hatte, nahm der 36-Jährige aber mit Fassung. "Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich hier mitmachen durfte. Ich habe ja alles gegeben", erklärte der YouTube-Star gegenüber Promiflash.

Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich, Timon Krause und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Instagram / timonkrause Ekaterina Leonova und Timon Krause

Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de